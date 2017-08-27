KYK yurt başvuru sonuçları açıklaması ne zaman yapılacak? Öğrencilere uyarı!

KYK yurt başvuru sonuçları için üniversitelilerin beklentisi devam ediyor. Devlet kaynaklı barınma hakkını elde etmek isteyen gençler, YURTKUR'un yayımlayacağı değerlendirme sonuçlarına kilitlendi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite öğrencileri ve aileleri tarafından merakla beklenen KYK yurt başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; başvuru sonuçları en kısa sürede açıklanacak olup her türlü bilgiye http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

YURTKUR'DAN KAYIT BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE UYARI

YURTKUR, kayıtlarını gerçekleştiren ve sonuçlara kilitlenen öğrenciler için bazı detaylara dikkat çekti. İşte, YURTKUR'un yapmış olduğu o bilgilendirme;

"14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurt başvurularının değerlendirilme süreci devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar sitemizden sonuc.kyk.gov.tr ilan edilecektir. Yurt hakkı kazanan öğrencilerimizin yapacakları işlemler;



Birinci adım: “Ziraat Bankası Üzerinden İlk Kayıt Ücreti Ödenecek.”



Sonuçların ilan edilmesinin ardından asil listeden yurt hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM’lerinden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödeyeceklerdir.



İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer almaktadır. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. Kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkmaktadır. İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık göstermekte olup yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecektir.



İkinci adım : “Yurt Kayıtları E-Devlet Üzerinden Yapılacak.”



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayabileceklerdir. Kayıt işlemi için ayrıca yurt müdürlüklerine başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.



Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtlarımızda barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.



Yurtlarımızda barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerimizin adres ve telefon numaraları internet sitemizde yer almaktadır."

BAŞVURUSU SONRADAN ALINACAKLAR

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 30 Haziran 2017 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin yurt başvuruları bir sonraki aşamada alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'dan yurt başvuruları için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, ilk olarak Kalkandere ilçesindeki Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.Bakanlık olarak yoğun bir döneme girdiklerine işaret eden Bak, yurt başvurularına değindi.

Şu ana kadar 360 bin öğrencinin yurt için başvuruda bulunduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Bu akşam sonuna kadar bu sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkilatımızla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine üniversitelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 611 bin yatak kapasitesi olarak hazırız. Tabii bunun 400 bini daha önce yerleştirdiğimiz, okullara devam eden öğrencilerimiz. Yeni dönemde de 220 bin civarında öğrencilerimizi yurtlarımıza alacağız. Bu değerlendirme yapılırken de 11 ayrı kritere bakılıyor. Kayıtlarla beraber bunu süratli şekilde gerçekleştireceğiz."