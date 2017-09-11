2017 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK'dan önemli duyuru

KYK yedek yurt sonuçları için YURTKUR'un belirlediği tarihe ulaşıldı. İlk kayıtlarda herhangi bir yurda kayıt yaptırma şansını elde edemeyen üniversite öğrencileri, YURTKUR'un gerçekleştireceği ilk yedek yerleştirmeye kilitlendi. Peki, merakla araştırılan KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen sonuçlarla ilgili bazı bilgiler

YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt yedek sonuçları YURTKUR tarafından açıklandı. Merakla beklenen sonuçlarıYURTKUR'un sonuç açıklama sayfasından öğrenilebilecek.

SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HER PERŞEMBE VE PAZARTESİ GÜNÜ YERLEŞTİRME YAPILACAK

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla yedeklerin yerleştirilmesi 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da devam edecek.

YEDEK YERLEŞTİRMEDEN FAYDALANAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin temel olarak yapması gereken iki şey bulunuyor: süresi içinde ilk kayıt ücretini ödemek ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylamak.



Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ya da KYK’nın internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, ödeme ekranından T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkıyor.



İlk kayıt ücretini ödemek için veilen süre yerleştirme tarihine göre belirleniyor. Dolayısıyla yurt hakkı kazanan öğrenci, kendisi için verilen süreyi sonuç görüntüleme ekranından görebilecek.



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenci yine belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirdikten sonra KYK yurtlarında barınmaya başlayabilecek.



Yedek sırası bekleyen öğrenciler sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI'NA YATIRILACAK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM´lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

ÖZEL VE ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER BELGELERİNİ TESLİM EDECEK

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Kredi burs başvuruları ise tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.