KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! Beslenme yardımı müjdesi!

KYK yedek yurt sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Ailelerinden uzaktan üniversite eğitimlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, KYK 2. yedek yurt sonuçları ile barınma durumlarını gözden geçirdi. Henüz bir yurda yerleşemeyen adayların 3. yedek yerleştirme dönemini bekleyeceği KYK'da, yedek yerleştirme dönemlerinin tamamlanmasının ardından ise her perşmebe ve pazartesi günü boş kontenjanlar değerlendirilmeye devam edecek. İşte, yurt yedek sonuçları ve detaylar

YURTLARDAKİ BESLENME YARDIMI ARTTIRILDI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını arttırdı. KYK yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı 11 liraya yükseltildi. 11 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 3,5 TL; akşam yemeği için ise 7,5 TL olarak belirlendi. Beslenme yardımı Eylül 2016’dan bu yana sabah kahvaltısı için 3 TL, akşam yemeği için 6,5 TL; günlük 9,5 TL, aylık ise 285 TL olarak uygulanıyordu. Aile sıcaklığını aratmayan konforlu ve huzurlu yurtlarıyla gençlere hizmet veren ve gençlerin hijyenik ortamlarda ve sağlıklı gıdalarla beslenmesini önemseyen KYK, yeni eğitim öğretim yılı için yurtlarda kalan öğrencilere günlük 11 TL; aylık 330 TL beslenme yardımında bulunacak. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

YEMEKLER AÇIK BÜFE VE PİYASA FİYATLARININ %35 ALTINDA

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkânlar sunuluyor. KYK’lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkânı sunulurken akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkânları gözetilerek yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olarak belirleniyor. Bununla birlikte mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER HER PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ALINACAK

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla yedeklerin yerleştirilmesi 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da devam edecek.

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

Başvurular e- Devlet üzerinden

Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.



Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.