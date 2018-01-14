‘KYK Tematik Kış Kampları’ başlıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ‘KYK Tematik Kış Kampları’ 15 Ocak’ta başlayacak. KYK’den yapılan açıklamaya göre, ilki bin, ikincisi bin 500 gencin katılımıyla gerçekleştirilen ‘KYK Tematik Kış Kampları’, bu yıl 15 Ocak’ta 12 ilde bin 800 gence ev sahipliği yapacak. Yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kamplarda, ‘Buğday’ filminin gösterimi ve ‘Kamp Temalı Bilgi Kültür Yarışması’ yapılacak. Kamplarda akademik seminerlerin yanı sıra illerin tarihi ve kültürel mekanlarının keşfedileceği şehir gezileri, sinema gösterimleri ve sportif etkinlikler de düzenlenecek. Antalya, Bilecik, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun ve Trabzon’daki kamplar, 19 Ocak’ta son bulacak.