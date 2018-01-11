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    KYK öğrencilerine ‘edebiyat kampı’

    AA - Fotoğraf: İHA
    11.01.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    KYK, Kastamonu'da edebiyat kampı düzenleyecek.

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ‘Tematik kış kampları’ adı altında Kastamonu'da gerçekleştirilecek edebiyat kampına Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya'dan 150 öğrenci katılacak. Çok sayıda uzman ve akademisyenin katılımıyla öğrencilere, edebiyat, Türk ve dünya edebiyatından öykü, hikaye örnekleri, divan edebiyatı, mesnevi ve peygamber sevgisi gibi konularda dersler verilip, çeşitli geziler düzenlenecek.

    KYK Kastamonu İl Müdürü Reşat Askar, kurumda düzenlediği basın toplantısında, 15 Ocak'ta başlayacak etkinliğin 5 gün devam edeceğini söyledi.

    Yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi için etkinliklerin yapıldığını belirten Askar, "Öğrencilerin milli-manevi, sosyal-kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel ve akademik yönden gelişmelerine destek olmak, aralarındaki birlik beraberlik ruhunu pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla akademik, sosyal, kültürel  ve sportif faaliyetler düzenlenmek" dedi.

    Tematik kış kamplarının bu sene 3’üncüsünün gerçekleştirildiğini anlatan Askar, "12 il kamplara ev sahipliği yapacak. Önemli kamplardan edebiyat kampına ise Kastamonu ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

    Alanında uzman kişilerin kamplarda öğrencilerle bir araya geleceğini söyleyen Askar, "Kamp, '7 güzel adam'dan biri olan Rasim Özdenören'in açılış dersiyle başlayacak. Hocalarımızın derslerinin ardından konser, şehit aileleri ve şehitlik ziyareti ve il gezisi yapılacak" dedi.

    Etiketler: Kredi ve Yurtlar Kurumu , edebiyat kampı
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