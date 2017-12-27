KYK memur alımı ile 10 bin 900 kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor

KYK memur alımı duyurusu için vatandaşların beklentisi başladı. Bütçe görüşmelerinde Türkiye genelinde toplam 110 bin memur alımı yapılacağını duyuran Başbakan Binali Yıldırım, bu kadrolar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun da olduğunu duyurdu. Peki, KYK memur alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başbakan Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamada; "Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız." ifadelerinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından gözler başvuru ekranına kilitlenirken, kamu kurumlarına personel alımı ilanlarını yayımlayan Devlet Personel Başkanlığı'ndan herhangi bir bilgi yayımlanmadı.

KAMUYA TOPLAM 110 BİN KİŞİ ALINACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılacak olan alımla ilgili açıklamasında, toplam 110 bin memur alımı yapılacağını duyuran Başbakan Yıldırım, diğer alımlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."