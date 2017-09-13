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    KYK ek yerleştirme yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:03

    KYK ek yerleştirme yurt kayıt başvurusu, sonuçların açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ek yerleştirme sürecinin ardından yurt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen ünviersite öğrencileri, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK ek yerleştirme yurt kayıt işlemi ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KYK ek yerleştirme başvuruları için beklenen süreç başladı. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasının ardından barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için KYK ek yerleştirme başvuruları başladı. Peki, KYK ek yerleştirme yurt kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte, YURTKUR'un yapmış olduğu açıklamanın detayları

    KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

    30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

    ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

    Başvurular e- Devlet üzerinden

    Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

    Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

    Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.

    Etiketler: kyk , yurt başvurusu , kyk ek yerleştirme
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