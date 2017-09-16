KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi miktarları arttırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının netleşmesi ardından burs başvuru tarih aralıklarının ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yurtlarda barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı da artırıldı. Beslenme yardımı günlük 9,5 liradan 11 liraya yükseltildi. 2002 yılında 50 kuruş olan beslenme yardımı, 2017 yılında 11 TL’ye yükseltilerek yüzde 2 bin 200’lük bir artış sağlandı. Geçen yıl eylül ayından bu yana sabah kahvaltısı için 3, akşam yemeği için 6,5 lira olmak üzere günlük 9,5, aylık ise 285 lira olan beslenme yardımı, yeni eğitim-öğretim yılında sabah kahvaltısı için 3,5, akşam yemeği için 7,5 lira olmak üzere günlük 11, aylık ise 330 lira olarak belirlendi.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA 21 LİRA BESLENME YARDIMI

Yurtlarda ücret ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liraya yükseltildi. Beslenme yardımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için 8 lira olmak üzere günlük 12 lira uygulanacak.

AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPTI

2017-2018 eğitim öğretim dönemi kredi ve burs konusundaki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında açıkladı. Kredi ve burslar ile beslenme yardımının artırıldığı müjdesini veren Erdoğan, lisans öğrencileri için aylık 470 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 940 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 410 lira burs/kredi ödemesi yapılacağını söyledi. Erdoğan, beslenme yardımının da 330 liraya çıkartıldığını belirtti. Göreve geldikleri 2002 yılında üniversite öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu daha sonra 425 liraya çıkardıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek. Ayrıca geçen yıl 285 lira olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı, bu yıl bu da 330 liraya çıkartıldı. Kredi burs rakamı yüksek lisans öğrencileri için 470 lira, doktora öğrencileri için ise 1.410 lira. Bakın nerelerden nerelere geldik. Şimdi yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan, doktora öğrencileri için ise 1.410 lira olan bu rakamlar adeta böyle yani sadece kendini geçindirmek gibi değil, aile geçindirir gibi bir duruma geldi. Şu anda hükümetimizin aldığı bu karar sebebiyle de kendilerine milletim, şahsım adına teşekkür ediyorum. Bunu da ilk defa bu akşam böylece açıklamış oluyoruz."