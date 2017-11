Burs için yeni fırsat: KYK burs sonuçları ve TDK burs bilgisi

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Bir süredir bu sorulara yanıt arayan üniversite öğrencileri için yeni bir fırsat geldi. Türk Dil Kurumu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs imkanı sunacağını duyurdu. İşte KYK burs sonuçlarında son durum ve TDK burs başvurusuyla ilgili detaylı bilgi!

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik sorular gündemdeki yerini korurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Türk Dil Kurumu (TDK), burs başvuru duyurusu yayımladı. Peki KYK burs sonuç tarihi belli oldu mu? TDK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Burs umudunun KYK’ya bağlayanlar için yeni bir fırsat geldi. KYK burs sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencileri bir yandan da farklı alternatifleri araştırıyordu. Öğrencilere yeni umut TDK'dan (Türk Dil Kurumu) geldi. Resmi sayfası üzerinden burs başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlayan TDK, resmi Twitter hesabı üzerinden de öğrencilere bilgilendirmede bulundu. İşte KYK burs sonuçlarında son durum ve TDK burs süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler!



KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs başvurularının süresi, 24 Ekim Pazar günü sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye KYK bursu verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.



KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.



TDK'DAN BURS BAŞVURU DUYURUSU



KYK burs başvuru tarihi için araştırmalar sürerken Türk Dil Kurumu'ndan önemli bir duyuru geldi. İşte TDK'nın burs başvuru duyurusunda yer alan ifadeler;



'Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2018 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek eğitim ve araştırma bursu başvuruları başlamıştır.

Başvurular 13-22 Kasım 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki burs uygulamasından yapılacaktır.'

TDK BURS BAŞVURU SÜRECİNİN DETAYLARI



2018 YILI YURT İÇİ LİSANS EĞİTİM BURSU İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından; sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir.

Başvuru Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,

4) Eğitime yeni başlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK)



Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 70 olmak.



2018 YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI İLANI



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir.



Yüksek Lisans Bursu Şartları



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosuna göre lisans mezuniyet notu Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 70 olmak.

7) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki 5 yıl içerisinde girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak; a. 22/11/2017 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 50 puan almış olmak veya b. 22/11/2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından eşdeğerliliği ve geçerliliği kabul edilen uluslararası diğer yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS karşılığı en az 50’e denk gelen puan almış olmak.