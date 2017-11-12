KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK destek sayfasından açıklama

KYK burs ve kredi başvuru süreci 24 Ekim’de tamamlandı. Öğrencilerin yurt, burs ve kredi tercihlerinde öncelikli tercihi olan Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK), başvuruları online sistem üzerinden aldı. Şimdi ise başvuruda bulunan tüm öğrencilerin gözü kulağı KYK burs sonuçlarında! Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurtkur bursları ne zaman yatacak?

Sık sık KYK’nın resmi sitesini ziyaret eden öğrenciler, bir yandan da sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Öğrencilerin soru işaretlerine yanıt vermek amacıyla oluşturulan KYK destek hesabı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; ‘KYK Burs-Kredi başvuru sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak olup; duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresimizi takip etmeye devam ediniz.’ İfadelerini kullandı. KYK burs ücretlerinin ne zaman yatacağına yönelik ise bir açıklama yapılmadı.



KYK BURS SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.



KYK BURS ÜCRETLERİ BU YIL NE KADAR?



Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; lisans ve önlisans bölümünde okuyan üniversite öğrencileri KYK’dan 470 TL alacak. Yüksek lisans yapanlar 940 TL, Doktora yapanlar ise 1410 TL kurum tarafından alacaklar. Son beş yılda burs ücretleri: 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400, 2017 yılında 425 ve 2018 yılında 50 TL zam gelerek 475 TL oldu.



BURSTAN ÖNCELİKLİ FAYDALANACAKLAR



Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor