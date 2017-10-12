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    KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Burs ücreti ne kadar?

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 10:43 | Son Güncelleme:

    KYK burs başvurusu ile öğrenimlerine destek sağlamak isteyen öğrenciler, konunun detaylarını araştırmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan KYK burs başvuru işlemi, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Maddi kaynak yaratarak eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, KYK burs başvurusu ile bu imkandan faydalanabilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, burs ücreti ve detaylı bilgiler

    Kısa bir süre önce yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Aylık olarak ön lisans ve lisansta 470; yüksek lisansta 940 ve doktora düzeyinde ise 1.410 TL destek veriliyor. 

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Edinilen bilgiye göre KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak ekim ayı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor.

    KYK’DAN BURS ALAN VGM’DEN ALABİLİR Mİ?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

    ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

    KYK’nın öğrenim kredileri “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç par” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.

    ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI HERKESE AÇIK MI?

    Krediler ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerine açık. Bunun yanı sıra burslarda olduğu gibi anne/babasını kaybetmiş açıköğretimdeki öğrencilerle iki yıllık bölümlerden mezun olup, dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler de bu haktan faydalanabiliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamıyor.

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