KYK burs başvurusu için son gün! Öncelik belgesi ne zaman verilmeli?

KYK burs başvurusu için son güne girildi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs/kredi imkânından yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da yararlanabiliyor. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin başvurularını e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.



ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER



Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.



ÖNCELİK BELGESİ İÇİN SON GÜN 5 KASIM



Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

KYK BURS MİKTARI 470 LİRAYA ÇIKTI

Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyduklarını anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları söyledi:

"Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok hatta artık bazı büyük ilçelerimize de üniversitelerimizi kurduk. Türkiye'de gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve özellikle de yükseköğretimde eğitime girişi önemli ölçede artırdık. Üniversite ve fakülte sayılarıyla kontenjanlarında olağanüstü artışlar yaptık. Bütün bu büyümeyi, geliştirmeyi, hizmete erişimi sağlamak amacıyla bütçeden her sene daha fazla kaynak ayırmaya başladık. Yükseköğretime, merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002'de 3,6 milyar liraydı, gelecek sene bu rakam 41,7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden yükseköğretime ayırmış olduğumuz kaynağı da neredeyse bütçe içindeki pay olarak 2 kat artırmış olduk, nominal olarak baktığınız zaman da yaklaşık 15 kat artış söz konusu. Bundan sonraki dönemde de yükseköğretime, Ar-Ge'ye, inovasyona bütçeden çok daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz."

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulayan Ağbal, 2002'de 188 bin olan yurt kapasitesini, 2017'de artan standartlarla 619 bine çıkardıklarını anlattı.

Son iki yılda 165 bin öğrenci için ilave yurt imkanı verdiklerine dikkati çeken Ağbal, 2018'de açacakları yeni yurtlarla toplam yurt kapasitesinin 711 bini aşmasını hedeflediklerini, bu çerçevede de yurtlar için bütçeden ayırdıkları kaynağı 2017'ye göre yüzde 22,5 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.