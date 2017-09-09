KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Burs başvurusu yapılacak kurumlar

KYK burs başvurusu yapmak isteyen on binlerce kişinin merakla beklediği YURTKUR, yeni dönemde birçok kişiye burs imkanı verecek. KYK burs başvurusu aracılığıyla bu imkandan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. İşte, KYK burs başvurusu ve burs veren kurumlar listesi hakkında detaylı bilgiler

BURS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının netleşmesi ardından burs başvuru tarih aralıklarının ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.



BURS VEREN KURUMLAR



KREDİ ve Yurtlar Kurumu: T.C. vatandaşı olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yıllara göre burs artışı Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla belirleniyor. Ön lisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS’de her alanda ilk 100’e girenler, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli olmuş amatör sporcular, ikinci öğretim öğrencileri yararlanabiliyor. www.kyk.gov.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): LYS MF puan türünde ilk 25 binde yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye yerleşen; bunlarda çift anadala kayıt yaptıran veYGS-1’de ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatına giren ve bu alanlarda çift anadala kayıt olanlara aylık 750 TL burs veriyor. Başvurular ekimde. ww.tubitak.gov.tr/tr/burslar

Türk Eğitim Vakfı (TEV): Beş burs programı var. Başvurular 1-30 Eylül arasında. Eğitim Bursu’nu üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri alabiliyor. Ara sınıfların not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçmesi gerekiyor. Üstün Başarı Bursu’na 40-50 öğrenci seçiliyor. LYS’de 5 bine girip, mühendislik-mimarlık, hukuk ile sağlık; idari, temel ve sosyal bilimlere yerleşenler başvurabiliyor. LYS’de ilk 5 bine giren, genel not ortalaması 3.50 olan ikinci sınıflar da yararlanabiliyor. Yüksek lisans, doktora ile teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencileri için de burs var. www.tev.org.tr

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Burslara, ÇYDD şubelerinin bulunduğu illerdeki devlet üniversitesi öğrencileri başvurabiliyor. Burslar eylül- haziran arasında ödeniyor. T.C. vatandaşı olan, ÇYDD şubelerinin olduğu illerdeki devlet üniversitelerde okuyan, dernek tüzüğündeki ilke ve amaçlara uygun olanlar başvuruyor. www.cydd.org.tr

Sabancı Vakfı: Her yıl 400’ü yeni olmak üzere 1.500’e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Ekim - haziran arasında nakit ödeniyor. Başvurular, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi’ne yapılıyor. Okul başka bir tarih belirlemezse son başvuru günü 14 Ekim. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org

Vehbi Koç Vakfı: Lisans öğrencilerine burs veriyor. Ödemeler aralık, şubat ve mayısta yapılıyor. Eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuru yapıyor. Başvuru için örgün lisans eğitimi almak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası ve başka burs almamak, başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5 üzerinden 3.00; 4 üzerinden 2.50 olması gerekiyor. www.vkv.org.tr

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV): Başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan öğrencilere burs sağlıyor. Online başvurular 2-4 Ekim arasında. www.yekuv.org

Mehmet Zorlu Vakfı: Her yıl, 1.700 öğrenciye burs sağlıyor. Başvurular eylülün sonuna kadar üniversitelerin burs ofislerine yapılabiliyor. Şartlar ve detaylı bilgiye www.mzv.org.tr adresinden ulaşılabilir.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.