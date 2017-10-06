KYK burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuruları devam ediyor

Burs almak için en sık başvuruda bulunulan Kredi Yurtlar Kurumu’nun başvuru tarihi öğrencilerin kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvurularının başlangıç tarihi konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor ancak önceki senelerde uygulanan tarihler başvuru yapacaklara fikir veriyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?



Öte yandan KYK burs başvuru tarihi belirsizliğini korurken; Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularını almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene KYK kredi ve burs başvuruları 2 Ekim tarihinde başlamış ve 12 Ekim tarihine kadar sürmüştü. Bu sene geçtiğimiz seneyle aynı tarihlerde başlarda önümüzdeki hafta KYK kredi başvurularının alınması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURULARI HAKKINDA

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen burs başvuruları 15 Eylül 2017 tarihinde başladı, 30 Ekim 2017 tarihinde sona eriyor. Kurum, ortaöğretim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu yükseköğretim burs başvurularının başladığını önceden açıklamıştı. Ortaöğretim bursuna dair son başvuru tarihi 18 Ekim 2017. Kurum tarafından verilecek olan burs ücretleri ise şöyle: Ortaöğretim burs ücretleri 60 Türk Lirası, yükseköğretim burs ücretleri 250 Türk lirası. Peki KYK’dan burs alan öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden burs alabilir mi?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.