Burs başvurularıyla ilgili merak her geçen gün artıyor. KYK bünyesinde burs yardımı almak isteyen öğrenciler, eğitim ve öğretim hayatlarına destek olabilmesi için burs almayı planlıyorlar. Öte yandan karşılıksız burs veren vakıflar listesi belli oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? İşte, karşılıksız burs veren kurumlar.

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)



KYK burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi bekleniyor.



TEV (Türk Eğitim Vakfı



TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 230.628'e ulaştı. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 5-30 Eylül tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.



Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis ediliyor.

Aylık Burs Ödemeleri 2017-2018 öğretim yılı (Ekim-Haziran) Mesleki Orta Öğretim 200.-TL Üniversite 510.-TL Yüksek Lisans 850.-TL Doktora 1.150.-TL

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.

ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı üniversite öğrencilerine 'Bir Işık da Siz Yakın' projesi kapsamında eğitim bursu veriyor.

2017-2018 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 8 – 18 Eylül

2017-2018 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 200.- TL (Eylül – Haziran olmak üzere 10 ay)

Başvuru koşulları:



T.C. vatandaşı olmak,

Şubesi olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

KYK hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak,

Ara sınıflar için genel not ortalamasının en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

Online başvurular ön başvuru niteliğinde. Okulunuzun bağlı bulunduğu şube tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra adaylara bilgi veriliyor.

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

Başvurular ÖSYM’nin 2017 yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayıp 24 Ağustos saat 23.59’a kadar sürüyor. Başvurular, başvuru belgelerinin posta yoluyla vakıfa iletilmesiyle gerçekleşiyor.

Başvuru şartları

2017 YGS/LYS’ ye girmiş olan,

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,

Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

SABANCI VAKFI



Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. 2017-2018 akademik yılı burs başvuru bilgileri Eylül ayında ilan edilecek.



ANADOLU VAKFI

Burs başvuruları her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru şartları:

T.C.Vatandaşı olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açıköğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için yüzde100 başarı bursuyla yerleşmiş olma kriterleri aranacak. Başbakanlık bursu hariç, farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.)