KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte, burs veren kurumlar listesi!

KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusu on binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle farklı bir kentte eğitim almaya hak kazananların daha fazla ihtiyacı olan KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun belirleyeceği tarihte gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvurusu dışında burs veren kurumlar hangileri? İşte, detaylar

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?



KYK burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

BURS VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?

KREDİ ve Yurtlar Kurumu (KYK): T.C. vatandaşı olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yıllara göre burs artışı Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla belirleniyor. Ön lisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS’de her alanda ilk 100’e girenler, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli olmuş amatör sporcular, ikinci öğretim öğrencileri yararlanabiliyor. www.kyk.gov.tr



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): LYS MF puan türünde ilk 25 binde yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye yerleşen; bunlarda çift anadala kayıt yaptıran veYGS-1’de ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatına giren ve bu alanlarda çift anadala kayıt olanlara aylık 750 TL burs veriyor. Başvurular ekimde. ww.tubitak.gov.tr/tr/burslar



Türk Eğitim Vakfı (TEV): Beş burs programı var. Başvurular 1-30 Eylül arasında. Eğitim Bursu’nu üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri alabiliyor. Ara sınıfların not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçmesi gerekiyor. Üstün Başarı Bursu’na 40-50 öğrenci seçiliyor. LYS’de 5 bine girip, mühendislik-mimarlık, hukuk ile sağlık; idari, temel ve sosyal bilimlere yerleşenler başvurabiliyor. LYS’de ilk 5 bine giren, genel not ortalaması 3.50 olan ikinci sınıflar da yararlanabiliyor. Yüksek lisans, doktora ile teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencileri için de burs var. www.tev.org.tr



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Burslara, ÇYDD şubelerinin bulunduğu illerdeki devlet üniversitesi öğrencileri başvurabiliyor. Burslar eylül- haziran arasında ödeniyor. T.C. vatandaşı olan, ÇYDD şubelerinin olduğu illerdeki devlet üniversitelerde okuyan, dernek tüzüğündeki ilke ve amaçlara uygun olanlar başvuruyor. www.cydd.org.tr



Sabancı Vakfı: Her yıl 400’ü yeni olmak üzere 1.500’e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Ekim - haziran arasında nakit ödeniyor. Başvurular, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi’ne yapılıyor. Okul başka bir tarih belirlemezse son başvuru günü 14 Ekim. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org



Vehbi Koç Vakfı: Lisans öğrencilerine burs veriyor. Ödemeler aralık, şubat ve mayısta yapılıyor. Eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuru yapıyor. Başvuru için örgün lisans eğitimi almak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası ve başka burs almamak, başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5 üzerinden 3.00; 4 üzerinden 2.50 olması gerekiyor. www.vkv.org.tr



21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV): Başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan öğrencilere burs sağlıyor. Online başvurular 2-4 Ekim arasında. www.yekuv.org



Mehmet Zorlu Vakfı: Her yıl, 1.700 öğrenciye burs sağlıyor. Başvurular eylülün sonuna kadar üniversitelerin burs ofislerine yapılabiliyor. Şartlar ve detaylı bilgiye www.mzv.org.tr adresinden ulaşılabilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI: Başvurular ÖSYM’nin 2017 yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayıp 24 Ağustos saat 23.59’a kadar sürüyor. Başvurular, başvuru belgelerinin posta yoluyla vakıfa iletilmesiyle gerçekleşiyor.

Başvuru şartları

2017 YGS/LYS’ ye girmiş olan,

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,

Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

ANADOLU VAKFI: Burs başvuruları her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru şartları:

T.C.Vatandaşı olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açıköğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için yüzde100 başarı bursuyla yerleşmiş olma kriterleri aranacak. Başbakanlık bursu hariç, farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.)