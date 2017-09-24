KYK burs başvuruları başladı mı? Burs veren kurumların başvuru tarihleri

2017 - 2018 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, burs başvuru tarihlerine yönelik sorgulamalar yoğunlaştı. 2017-2018 öğretim yılında ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler KYK burs başvurularının başlayacağı tarih için sık sık kurumun resmi sayfasını ziyaret ediyor.



KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



KYK BURS BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?



• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

BURS VEREN KURUMLAR

- İTO



İstanbul Ticaret Odası da öğrencilere burs veren kurumlar arasında. İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri (açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir. 24 Eylül’e kadar öğrenciler burs için başvurabilir.



Geçen yıl lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 650 TL, doktora öğrencilerine 800 TL burs veren kurum, bu sene verilecek tutarları henüz belirlemedi.



- İSO



İstanbul Sanayi Odası Vakfı. 30 Eylül’e kadar başvurular kabul ediliyor. Üniversite öğrencileri için 350 lira burs ödemesi yapılıyor. T.C. vatandaşı olmak, başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç), gelir düzeyi düşük olmak, ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak gibi şartlar aranıyor.



- SABANCI VAKFI



Sabancı Vakfı, 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki 400 yeni üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor.

Son başvuru tarihi ise 13 Ekim. 43 yılda 44 bini aşkın öğrenciye burs desteği veren vakıf, bu yılki burs ödemelerini lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL olarak belirledi.



- TEKFEN Vakfı



Vakıf’a burs için son başvuru tarihi 24 Eylül. Tekfen Vakfı, 2017-2018 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.



Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (fazla mesai hariç) 63 bin 880 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.



Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. T.C. vatandaşı olan ve burs tahsis kriterlerini yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir.



- TEV



Türk Eğitim Vakfı, 2017-2018 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 5-30 Eylül. Aylık burs ücreti : 510 TL. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak gibi şartlar aranıyor. Vakıf üniversitesi öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, uzaktan öğretim öğrencileri burs için başvuru yapamıyor.



- ÇEV



Çağdaş Eğitim Vakfı bursu için 30 Eylül’e kadar başvuru hakkı bulunuyor.

Üniversite öğrencileri için; ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alttan dersi olmaması, özel okullarda okuyan öğrencilerin %100 burslu olması, ilköğretim ve lise öğrencileri için karne not ortalamalarının 70 ve üzeri olması, bir üst sınıfa geçen öğrencilerin sınıf tekrarı, Ö.K.K ile ve sorumlu geçmemiş olması koşulu aranıyor.



- Anadolu Vakfı



Anadolu Vakfı’na burs başvurusu yapmak isteyenlerin 30 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor. Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir. Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça, yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.



Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen yeni bursiyerler için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere 375 TL aylık olarak ödeniyor.