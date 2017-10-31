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    KYK burs başvuru sonuçları o tarihte mi açıklanıyor?

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    KYK burs sonuçları, hayallerindeki bölümü okumak için farklı kentlerde eğitim almaya başlayan öğrenciler için kurtarıcı nitelik taşıyacak. KYK burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler, aylık 470 lira devlet desteği alacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayların ve velilerinin merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı bilgiler

    KYK burs başvuru sonuçları yurt genelinde birçok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Üniversite eğitimi almaya geldikleri kentteki giderlerini sağlamak isteyen öğrenciler, devlet tarafından tahsis edilen bu miktarı kazanması halinde ihtiyaçları dahilinde kullanabilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayların pür dikkat beklediği konu hakkında bazı bilgiler

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvurusunun sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngürülebilir.

    BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLER KREDİ ALABİLECEK?

    Burs başvurusunda bulunan ancak değerlendirmelerin sonucunda burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek. Yine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilecek olan krediler, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonlanmasıyla birlikte taksitle ya da peşinen geri talep edilecek. Öğrenciler aynı anda hem öğrenim kredisi hem de burs başvurusunda bulunamayacak.

    ÖĞRENİM KREDİSİ ALAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yayımladığı kriterlere göre bazı adaylar öğrenim kredisi başvurusunda bulunsa dahi, bu imkandan faydalanamayacak. İşte, krediden faydalanamayacak olan o adaylar;

    *Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
    *Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
    *Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
    *Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
    *Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
    *Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
    *Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
    *Yabancı uyruklu öğrenciler,
    *Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
    *Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
    *Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
    *Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

    Etiketler: kyk burs başvurusu , kyk burs başvuru sonuçları
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