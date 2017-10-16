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    KYK başvuruları başladı

    AA
    16.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme:

    KYK yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenci kredisi başvuruları başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular, 24 Ekim’e kadar yapılabilecek.

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuruda bulunabilecek.

    Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor.

    KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim  saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

    Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

    "DURUMU UYGUN TÜM ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLECEK"
    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuyla ilgili bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.

    Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    BURSTAN ÖNCELİKLİ OLAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
    Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

    Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyle durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım’a kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

    Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

    Etiketler: kyk burs , KYK yurt , kyk yurt başvuru , kyk burs başvuru
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