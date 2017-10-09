KYK 9. yedek yurt sonuçları açıklandı! Misafir öğrenci nedir?

KYK 9. yurt yedek sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden araştırılmaya başlandı. Henüz bir yurda yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar, mevcut yurtlardaki boş kontenjanlara göre gerçekleşti. İşte, öğrencilerin barınma sorununa çözüm olacak KYK 9. yedek yurt sonuçları ve yerleştirmesi yapılmayan kişiler için detaylı bilgiler

KYK 9 YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?

Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.



Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.





KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

Başvurular e- Devlet üzerinden

Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.



Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.