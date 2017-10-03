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    KYK 2017 burs başvuruları başladı mı? Sosyal medya...

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    KYK’nın 2017 burs başvuru tarihi sosyal medyaya da konu oldu. Kredi Yurtlar Kurumu’nun resmi sayfasından duyuru bekleyen öğrenciler, bir yandan da Twitter üzerinden KYK yetkilililerine ulaşmaya çalışıyor. Peki KYK 2017 burs başvuruları ne zaman başlayacak? Burs başvuru şartları neler? İşte burs başvurularında son durum!

    KYK yurt sonuçları KYK'nın resmi internet sitesinden açıklandı. Şimdi merak edilen soru ise burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili. Burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, net tarih belli oldu mu?

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kredi Yurtlar Kurumu tarihle ilgili net bir bilgilendirmede bulunmadı. KYK burs başvuruları için geçtiğimiz sene baz alındığında, başvuruların 2-6 Ekim tarihinde başlayacağı öngörülebilir.

    Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açacağı KYK burs ve kredi başvuru ekranı henüz yayınlanmadı. Başvuru ekranı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

    KREDİ VE BURS BAŞVURULARI

    Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.

    Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

    Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.

    Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.

    Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

    Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen kasım Sonu veya aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.

    Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.

    İLK DEFA BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

    Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

    Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

    SOSYAL MEDYAYA KONU OLDU

    melisa şahin‏ @melisasahin08
    Daha fazla
    @GSB_KYK artık kredi ve burs başvuru tarihini açıklayın lütfen ya

    Duru‏ @itsbazingabitch
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    Bu kyk burs başvuruları başlayana kadar ben mezun olurum sanırım

    bengü 🎈‏ @BengusuPolat
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    KYK burs başvurularını okul bittikten sonra başlatacak diye korkmaya başladım.

    C1MEY‏ @canondeeer
    Daha fazla
    KYK Burs başvurusu ne zaman başlıyor?

    Muallim‏ @fidanhaci
    Daha fazla
    Kredi ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

    Sergen Yılmaz‏ @SergenYlmz
    Daha fazla
    Yüksek Lisans burs başvuru tarihleri nezaman açiklanir ?

     

    Etiketler: kyk , kyk burs , burs başvuruları
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