KYK 11. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK 11. yedek yurt sonuçları üniversiteyi kazanan ve henüz barınma problemini çözemeyen kişilerce sorgulanmaya başlandı. İşte, KYK 11. yedek yurt sonuçları hakkında detaylı bilgiler
KYK 11. YEDEK YURT SONUÇLARI
KYK yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ
KYK EK KONTENJAN YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR
MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?
Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.
Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),