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    KYK 11. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    KYK yedek yurt sonuçları, henüz barınma sorununu çözememiş öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan KYK yedek yurt sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, KYK 11. yedek yurt sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    KYK 11. yedek yurt sonuçları üniversiteyi kazanan ve henüz barınma problemini çözemeyen kişilerce sorgulanmaya başlandı. İşte, KYK 11. yedek yurt sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    KYK 11. YEDEK YURT SONUÇLARI

    KYK yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ

    KYK EK KONTENJAN YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

    PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

    11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.

    Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

    MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?

    Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.

    Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
    a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
    b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
    c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

    Etiketler: kyk yurt sonuçları , kyk yedek yurt sonuçları
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