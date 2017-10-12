KYK 10. yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK 10. yedek yurt sonuçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıklamasına kilitlenen öğrenciler, öğrenim gördükleri kentteki barınma problemine çözüm arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun boş kontenjanlarını değerlendirmek için açmış olduğu KYK 10. yedek yurt sonuçları sayfasını ziyaret eden öğrenciler, yurtlarda yer alan boş kontenjanlara dahil olup olamadığını öğrenecek. Peki, KYK 10. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KYK yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ

PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.





Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.