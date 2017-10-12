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    KYK 10. yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 09:01 | Son Güncelleme:

    KYK 10. yurt yedek sonuçları ile yurtlarda yer alan boş kontenjanlara dahil olup olamayacaklarını öğrenecek olan öğrenciler, eğitimlerini gördükleri kentte barınma sorununa çözüm getirecek. KYK 10. yedek yurt sonuçları aracılığıyla boşalan kontenjanları değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerin barınma sorununa çözüm olacak. Peki, KYK 10. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KYK 10. yedek yurt sonuçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıklamasına kilitlenen öğrenciler, öğrenim gördükleri kentteki barınma problemine çözüm arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun boş kontenjanlarını değerlendirmek için açmış olduğu KYK 10. yedek yurt sonuçları sayfasını ziyaret eden öğrenciler, yurtlarda yer alan boş kontenjanlara dahil olup olamadığını öğrenecek. Peki, KYK 10. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KYK yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ

    PAZARTESİ-PERŞEMBE YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR

    11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.

    Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

    MİSAFİR ÖĞRENCİ STATÜSÜ NEDİR?

    Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.

    Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
    a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
    b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
    c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

    Etiketler: kyk , kyk yurt , kyk yurt yedek
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