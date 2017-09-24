Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>KYB Kerkük için tavır değiştirdi

    KYB Kerkük için tavır değiştirdi 

    KERKÜK (AA)
    24.09.2017 - 22:08 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:12

    Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Kerküklülere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı düzenleneceği referanduma katılmaları çağrısında bulunuldu.

    KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin referanduma katılmasını istedi. 

    Kerkük'te herkesi sandık başına davet eden Resul, buradakilerin referanduma katılarak "evet" oyu vermeleri gerektiğini savundu. 

    On yıllardır beklenen umudun gerçekleşeceğini ileri süren Resul, yarın tüm vatandaşların üzerine düşen kutsal görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi. 

    KYB'nin Kerkük teşkilatından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi talep edilmişti. 

    Açıklamada, "Kürdistan bölgesinin geneli, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandumun daha uygun bir zamana ertelenip, dış ve iç destek garanti altına alındıktan sonra yapılmasından yanayız." ifadesine yer verilmişti. 

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu. 

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti. 

    ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti. 

    Etiketler: Kürdistan Yurtseverler Birliği , IKBY , Kerkük
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri