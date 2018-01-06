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    Kuzguncuk'ta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar

    CENGİZ ÇOBAN (DHA)
    06.01.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:

    Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de  Üsküdar Kuzguncuk oldu. Metropolit Athanasios Papas, haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye altın haç kolye hediye etti.

    İstanbul'da ilk olarak Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.  Ayini Metropolit Athanasios Papas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü

    Burada Metropolit Athanasios Papas'ın denize attığı haçı çıkarmak için 3 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Manal Minaoğlu denizden çıkardığı haçı öptü ve Metropolit Athanasios Papas'a sundu. Metropolit  haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
    Haçı denizden çıkaran Manal Minaoğlu, “İnsanlar için özel bir gün. 20 yıldır atlıyorum İstanbul'unun çeşitli semtlerinden. Benim için bir aile geleneği. Çok mutluyum" diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

    ORTAKÖY'DE DE TÖREN

    Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi.  Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu.

    Kuzguncukta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar
    Kuzguncukta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar

    Kuzguncukta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar

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