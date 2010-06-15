Kuzey'in ve izleyenlerin gözyaşları

Üründül'ün ekrandaki saçmalıkları yetmezmiş gibi üzerine bir de Kuzey Kore'yi küçümseyen, hiç bir bilgi ve araştırmaya sahip olmadan yaptığı belli olan yorumlar utanç vericiydi...

Kore'den öyle ifadelerle bahsediyor ki zannedersiniz mahalle takımı...

İran ve Suudi Arabistan gibi takımları saf dışı bırakarak gelen, Güney Kore takım kaptanı tarafından "üç maçınıda kaybetmez" yorumu yapılan Kuzey Kore için lütfen(!) rica ediyorum!

Respect! * Saygı...

Federasyonları tarafından yapılan "dünya kupasını kazanmak için gidiyoruz" demeci inancı, Jong Tea-Se'nin milli marşlarında akıttığı göz yaşları da mücadele ruhunu ifade ediyor...

Değil Brezilya, dünya karması gelse kolay olmayacak...

Böylesine güçlü kenetlenmiş Kuzey Kore için ekrandan duyduğum cümleler beni yerin dibine soktu...

Rahatsızlık veren boyutu geçiyorum...

Yorumculukta önemli olan Kuzey Kore'nin neler yapabileceğini izleyenlere doğru ifade edebilmek...

Kuzey Kore ile ilgili bilgisi olmadığı gibi yorumlarıyla açık açık bizlere dile getiriyor...

Pişkinlik mi? Demeliyim...

Yoksa "yerim nasıl olsa sağlam" düşüncesi mi?

Anlayamadım!

Ömer Üründül görevinin ne olduğunun ya farkında değil ya da dalga geçiyor...

Varsa yoksa Brezilya!

Brezilya elbette güçlüdür, bunu sayısız kez dile getirmenin manası olmadığı gibi gereği de yok...

Yetmiyormuş gibi maç devam ederken olup bitenden ve Kuzey Kore'nin futbolundan dolayı şaşırıyor!

Yahu sen neden oradasın?

Kuzey Kore'nin nasıl bir takım olduğunu neden araştırmadın?

Babam bile bugünkü Brezilya'nın gücünü geçmişe göre değerlendirebilecek kadar bilgili...

Bırak Brezilya'yı, Kore'den bahset!

Basit ve yüzeysel yorumlar!

Araştırsa, zaten karşına çıkacak veriler maçtan önce Üründül'ü fazlasıyla şaşırtacak!

Maç sırasında da afallamayacak!

Peki, Üründül'ün böylesine bir yorumcu olduğunu senelerdir biliyor ve görüyoruz!

TRT neden ve ne hakla bize bunu layık görüyor?

Futbol medyası genç, dinamik, araştırmacı sayısız isme sahip...

Başlı başına hayatlarını futbola adamış isimlerden bahsediyorum...

Neden onlar değil de, katkısı olmayan Üründül?

Dünya Kupasında bugüne kadar;

Futbol vasat...

Vuvuzela rahatsız edici...

Ya Ömer Üründül?

Benim ve milyonlarca izleyenin fikri açıkça belli...

Demek ki bu işler başka türlü oluyor...

"Çok enteresan" diyorum ve mikrofonlarımızı merkez stüdyolarına bırakıyorum...

Ömer, sendeyiz?

**

Kore için söylenebilecek en kolay cümle müthiş mücadeleleriydi...

İlk bakışta kaleci hatası Kore'nin kaybetmesinde başrol oynadı gibi görünüyor...

Fakat şöylede düşünmek lazım, o vuruşu dünyada yapabilecek kaç tane sağ bek var?

Almanların kaptanı ve harika çocuğu Lahm dışında yok...

Kuzey Kore, puan umutlarını bir maçlık ertelese de, umutları sonraki maçlara taşımayı başardı...

Ve ciddi sayıda futbol severin gönlünde yerini aldı...

İnancım ve beklentim Kuzey Kore'nin puan ya da puanlar alacağı yönünde...

Portekiz ve Fildişi ikincilik için avantajlı görünse de, zannedildiği gibi kolay olmayacak...