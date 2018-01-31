Kuzeye 3. cephe

‘Zeytin Dalı’ harekâtında dün termal kameraya sahip insanız hava araçları (İHA), Darmık Dağı üzerinde yoğun keşif yaptı. Hedef belirleme çalışmasının ardından Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman hava saldırısıyla devam etti. Terör mevzileri peşpeşe bırakılan bombalarla yerlebir edildi. Hava taarruzları ve Fırtına obüsleri ile yumuşatılan alanlarda kara birliklerinin ilerleyişinin hızlandığına dikkat çeken askeri kaynaklar, özellikle Raco ve Bülbül Dağı bölgelerinde açılan ‘cep’lerin ciddi şekilde genişlediğini vurguladı.

KURNİ DAĞLARI TEMİZLENDİ

‘Zeytin Dalı’ harekâtı kapsamında üçüncü cephe de kuzeyden oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubası ve Şilta köylerinde kontrol sağlandı. TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin’in kuzeyindeki Kurni Dağları’nın en yüksek zirvesini terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Kurni Dağları, Afrin’e hâkim bir konumda bulunuyor.

25 NOKTA KURTARILDI

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin’in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. ‘Zeytin Dalı’ harekâtının 12’nci gününde Afrin’in beş beldesinde 19’u köy, biri köy altı yerleşim ve 5’i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

3 NOKTADAN SIZMA GİRİŞİMİ

Suriye’ye geçen birliklere önceki gece 3 farklı noktadan teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Sızmaya karşı oluşturulan ikinci hatta görevli özel tim, sızma girişiminde bulunan teröristleri fark ederek sıcak temas sağladı. Çatışmaların da yaşandığı öğrenilirken, terörist grupların geldiği bölge-alanlar havadan bombalanırken, karadan da topçu atışı yapıldı.

712 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı yazılı açıklamada, önceki gece Türk savaş uçaklarınca yapılan hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 22 hedefin imha edildiğini, 63 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olarak açıklandı.

İDLİB’DEN ÇEKİLME YOK

GENELKURMAY Başkanlığı’nın bölücü terör örgütü tarafından yapıldığını duyurduğu İdlib’deki Türk askeri konvoyuna yönelik saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gözlem noktası kurma çalışmalarından vazgeçmesinin söz konusu olmadığı bildirildi. Bundan sonra yapılacak çalışmaların devamı için güvenlik konusunun daha farklı anlayışla değerlendirilebileceğini ifade eden askeri kaynaklar, “TSK unsurları şu anda güvenli bölgedeler. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, faaliyet yeniden başlayacaktır” dediler. Aynı kaynaklar, saldırının başka güçlerce yapıldığı iddialarının doğru olmadığını vurguladı.