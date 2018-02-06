Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Kuzey yarım kürede büyük civa rezervi keşfedildi

Kuzey yarım kürede büyük civa rezervi keşfedildi

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 17:56 | Son Güncelleme:

Kuzey yarım kürede donmuş topraklarda büyük çapta civa rezervi tespit edildi.

Sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırma, kuzey yarım kürede donmuş toprakların, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içerdiğini ortaya koydu. 

Alaska'daki donmuş topraklarda civa konsantrasyonlarının ölçüldüğü araştırmada, bölgedeki civa miktarının en az 15 milyon galon olduğu hesaplandı. 

Bilim adamları, 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı civa emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekti.

Donmuş topraklarda iklim değişikliğine bağlı erimenin, bu civa rezervinin açığa çıkmasına neden olabileceği ve eko-sistemi etkileyebileceği belirtildi. 

Etiketler: kuzey yarım küre , civa , bilim
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri