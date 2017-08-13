Kuzey Vargın hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM’ın unutulmaz isimlerinden Kuzey Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü aktör dün, 74 yaşında hayata veda etti. Vargın’ın damadı Barış Yamak yaptığı açıklamada; “Bu sabah itibarıyla vefat etti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camisi’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi, ikindi mi belli değil” dedi.



Kuzey Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti. 2015 yılında ise, Parkinson hastalığı şikâyetiyle yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yürümede zorluk çeken Vargın, fizik tedavisi almaya başlamıştı.



JÖNDÜ KÖTÜ ADAM OLDU

1940’ta İstanbul’da doğan Kuzey Vargın, 60’lı yıllarda Yeşilçam filmlerinde jön olarak başlayan kariyerini, ilerleyen dönemlerde kötü adamların yer aldığı karakter rolleriyle sürdürdü. Kariyerinin başında ‘Yasak Sokaklar’, ‘Çılgın Gençlik’, ‘Ağlayan Kadın’ gibi filmlerde rol alan Vargın, Kartal Tibet’ten sonra Karaoğlan’ı canlandıran isim olmuştu. ‘Seni Sevmek Kaderim’, ‘Bir Dağ Masalı’ gibi filmlerdeki ‘kötü adam’ rolleriyle kariyerini pekiştiren Vargın en son Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Adil Eşrefoğlu karakterini canlandırmıştı.