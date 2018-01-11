Kuzey Suriye uyarısı: Oraları hep Misak-ı Milli’ydi

ARKASINDAKİ BÖLMEDE AMERİKA VAR

“SON bir iki yılı takip ediyorsunuz değil mi? Haftada 50-100 gidiyorlar, artık bunlar gidici başka çıkışları yok. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler ya bu işi bitireceğiz. Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah’ın izniyle.

Bunların uyutma, morfinleme kabiliyeti çok ileri, bunlarda takiye var, her numara var. Zaten bunların ağası da örgütün başı da nerede, Pensilvanya’da. Onun arkasındaki bölmede de Amerika var. Bu teröristi istiyoruz bize vermiyorlar. Kusura bakma bundan sonra sen bizden bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece alamazsın. Bir taraftan ‘stratejik ortağız’ diyeceksin. Suriye’nin kuzeyinde 4 bini aşkın TIR’la silahlandırma yapacaksın. Kime; PYD’ye YPG’ye. Bunlar PKK’nın yan kuruluşları terör örgütü. Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı ile attığımız adımı tüm sınırlarımızı boyunca genişletecek güce sahibiz.

Tavsiyemiz açın İstiklal Marşımızı okuyun. Her kim ki Suriye’den, Irak’tan, Libya’dan, Kuzey Afrika’dan, Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan bize ne diyorsa bilin ki sadece tarihimizden değil istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Buraların hepsi de bizim gönül dünyamızın sınırları içindedir. Gazi ne diyordu, Misak-ı Milli hudutları. Neresi Misak-ı Milli? İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye’de işte oralar hep Misak-ı Milli’nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar avucunu. Gereği neyse bunu görecekler. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içine girmesin, kararlılığımız tamdır. Kendini fiziki sınırlarına hapsedenler gönül pınarlarını kuruturlarsa ondan da mahrum kalırlar. Bizim gönül pınarlarımızı asla kurutmadık, inşallah kurutmayacağız.”

MİT MÜSTEŞARI’NA ‘POLİSİ SOKMAYIN’ DEDİM

TÜRKİYE özellikle 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması, eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, ‘Kesinlikle gitmeyeceksin’. yardımcılarıyla ilgili, ‘Yardımcılarını da göndermeyeceksin’ dedim. ‘Eğer sana polis gelir de seni almak isterse güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar’ dedim.

KURMAY SUBAYIM AYRI CAMBAZ

FETÖ’cü alçaklar masumla suçluyu birbirine karıştırarak, operasyonların, yargılamaların itibarını sarsmak için akla hayale gelmeyecek yollara başvurdular. İşte benim kurmay subayım, o da ayrı bir cambaz şu anda psikiyatrik vaka olduğuna dair raporlar uydurmuş, neler ya. Cezaevinden çıkabilmek için bu yollara başvuruyorlar. Tekrar avukatlarımız sürece müdahil oldular, böyle bir şey söz konusu değil, ama bunlar her şeyi yapar. Birilerinin başları sıkıştığında kuyruklarını kaçacak ikinci, üçüncü vatanları olabilir bizim yok.

MUHTARLARA PAKET TUR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan toplantıda valilikler tarafından İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı projeye bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde oda, mutfak ve tuvaletten oluşan muhtarlık binaları yaptırılacağını açıkladı. konuşmasında İspanya’daki Elhamra Sarayı’nı, muhtarların da görmesini istediğini söyleyen Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve THY’nin bununla ilgili bir çalışma yapabileceğini belirtti. Erdoğan, “Başta orası olmak üzere bazı önemli merkezleri ziyaretle muhtarlarımızın bir dünya turu gibi olacak. Paket tur şeklinde inşallah gerçekleştirilebilir” dedi.