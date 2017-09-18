Kuzey Kore’ye ‘Pentagon’ tehdidi

AMERİKAN CNN televizyonuna önceki gün yaptığı açıklamada Nikki Haley, “Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz” dedi. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, “BM Güvenlik Konseyi’nde hemen her şeyi tükettik” derken, meseleyi ABD Savunma Bakanı James Mattis’e devretmekten ‘tamamen mutlu’ olacağını kaydetti. Büyükelçi Haley, “Her fırsatı deniyoruz ama masada çok askeri seçenek var” diye de ekledi. Nikki Haley’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kuzey Kore ABD’nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacak” tehdidine rağmen Pyongyang yönetiminin geri adım atmadan füze denemelerine devam ettiği hatırlatılarak, “Trump boş tehditte mi bulundu?” diye soruldu. Haley, soruya şu cevabı verdi: “Boş bir tehdit değildi. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak.”

Öte yandan Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait dört F-35 savaş jeti ve iki B-1B bombardıman uçağı, Kore yarımadası üzerinde uçuş yaptı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD uçaklarına Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden dört F-15K jetinin eşlik ettiğini aktardı. Güney Kore, bunun “Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehditlerine karşı ABD-Güney Kore ittifakının caydırıcılığını göstermek için yapıldığını” açıkladı. . Devriye uçuşu, Kuzey Kore’nin 3 Eylül’de gerçekleştirdiği 6’ncı ve en güçlü nükleer testine ve cuma günü Japonya üzerinden yaptığı orta mesafeli füze denemesine cevap olarak yorumlandı.