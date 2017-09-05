Kuzey Kore'nin büyükannesi dünyaya korku salıyor! Ekrana çıkınca kriz patlıyor

Kuzey Kore televizyonu KCTV'nin 74 yaşındaki sunucusu, büyükanne lakaplı Ri Chun-hee, pazar günü ekrana çıkarak Kuzey Kore'nin füze denemesini haber verdiğinde herkes dünyanın büyük bir krizinin eşiğine olduğunu 'tahmin ediyordu.'

Ri, pazar günü, heyecanlı sesiyle geleneksel pembe-siyah kıyafetleri içinde ABD'nin Nagasaki'ye attığı hidrojen bombasından 5 kat güçlü bir bombanın 'mükemmel bir başarıyla' denendiğini haber verdi.

Rİ GERÇEKTE KİM?

Japon işgali sırasında, Kore'nin Gangwon bölgesinde yoksul bir ailede dünyaya gelen Ri, kariyeri boyunca arkadşlarının aniden görevden alınmasına ya da işten atılmasına tanık oldu.

Sputnik'in aktardığına göre Ri, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin sesi olmadan önce Pyongyang Üniversitesi'nde tiyatro ve film eğitimi aldı. İlk defa 1971 yılında KCTV'ye çıkan Ri, 3 yıl içinde hızla yükselerek kanalın baş sunucusu oldu ve dramatik ve abartılı kendine özgü tarzıyla Kim ailesinin hayranlığını kazandı.

1994 yılında, 'ulusun babası' olarak anılan Kuzey Kore lideri Kim Il-sung'in ölümünü sunarken gözyaşlarına boğulan Ri, 1 yıl sonra Kuzey Kore'nin halihazırdaki liderinin babası Kim Jong-il'in vefatını bildirirken yine ağlıyordu.