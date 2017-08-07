Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama!

Füze denemeleri sebebiyle başta ABD olmak üzere pek çok ülkeden tepki gören Kuzey Kore'den yine tehdit gibi açıklamalar geldi.

Kuzey Kore Filipinler'de yapılan ve uluslararası düzeyde katılımı olan Manila forumunda, bölgedeki tansiyonun yükselmesinin nedeni olarak ABD'yi gösterirken, bugüne kadar yaptığı füze denemelerinin ABD'nin tehdidine karşı gerçekleştirildiğini savundu.

Reuters'in haberine göre Kuzey Kore yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini açıkladı ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece, nükleer programını müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Reuters'ın haberinde, Kuzey Kore'nin ABD'ye çok şiddetli bir ders vermeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

"KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSETMEYİN"

Pyongyang yönetiminin devlet medyası kanalıyla yayınladığı mesajda 'yönetimin ABD'den halka ve ülkeye karşı işlediği suçların hesabını çok daha etkili önlemlerle sormaya hazır olduğu' belirtildi. Misilleme tahdidinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Çin taraflara itidal çağrısında bulundu.

Komünist Kore yönetimi aynı zamanda nükleer programını pazarlık konusu yapmayacağını ve 'nükleer silahlanma yolundan bir santim dahi şaşmayacaklarını' duyurdu. Açıklamada 'ABD'nin okyanusun karşı yakasında olduğu için kendini emniyette hissetmesinin büyük bir hata olacağına' da yer verildi.

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