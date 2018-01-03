Kuzey Kore'den sürpriz çıkış!

Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore yetkilileri, Kim Jong-Un'un iki Kore arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi için sınırın sıcak bölgesinin yerel saat ile 06:30'da açılması talimatını verdiğini açıkladı.

Yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD'ye bir kez daha gözdağı veren Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore konusunda ise sıcak mesajlar verdi.

"Kuzey-Güney ilişkilerine gelirsek, barışçı bir ortam yaratmak için Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonu düşürmeliyiz... Hem Kuzey hem de Güney çaba sarf etmeli."

Güney Kore'de Şubat ayında düzenlenecek Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme konusunu değerlendireceğini belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, milli gururumuzu vitrine çıkarmak için iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı geçmesini diliyoruz" dedi.

Kim'in Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları için heyet gönderme fikrine Güney Kore'den de olumlu tepki geldi.

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