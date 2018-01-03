Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kuzey Kore'den sürpriz çıkış!

    Kuzey Kore'den sürpriz çıkış!

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    ABD'ye "nükleer düğme masamın üzerinde" sözleriyle gözdağı veren Kuze Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore'nin diyalog çağrısına ise olumlu yanıt verdi.

    Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore yetkilileri, Kim Jong-Un'un iki Kore arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi için sınırın sıcak bölgesinin yerel saat ile 06:30'da açılması talimatını verdiğini açıkladı.

    Yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD'ye bir kez daha gözdağı veren Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore konusunda ise sıcak mesajlar verdi.

    "Kuzey-Güney ilişkilerine gelirsek, barışçı bir ortam yaratmak için Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonu düşürmeliyiz... Hem Kuzey hem de Güney çaba sarf etmeli."

    Güney Kore'de Şubat ayında düzenlenecek Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme konusunu değerlendireceğini belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, milli gururumuzu vitrine çıkarmak için iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı geçmesini diliyoruz" dedi.

    Kim'in Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları için heyet gönderme fikrine Güney Kore'den de olumlu tepki geldi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri