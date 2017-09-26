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    Kuzey Kore'den animasyonlu mesaj: Uçak gemisi yerle bir!

    İHA
    26.09.2017 - 22:14 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 22:35

    Kuzey Kore, fırlattığı füzelerle ABD'ye ait bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini nasıl vurduğunu gösteren animasyon yayınladı.

    ABD-Kuzey Kore arasındaki gerilimi tırmandıran animasyon yayınlandı. Kuzey Kore, fırlattığı füzelerle ABD'ye ait bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini nasıl vurduğunu gösteren animasyon yayınladı. Görüntülerde Kuzey Kore'ye ait füzeler, ABD bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini vurduğu görülüyor.

    Kuzey Kore yayınladığı görüntülerle açıkça ABD'yi tehdit etmiş, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ise ABD'nin savaş açması durumunda kendilerini koruma haklarını olduğunu belirtmişti.

     

    Etiketler: abd , kuzey kore , animasyon , mesaj
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