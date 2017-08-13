Kuzey Kore’de seferberlik

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze gerilimi artarken, Kuzey Kore resmi haber ajansı, son gelişmeler üzerine işçilerden, parti üyelerinden ve eski askerlerden oluşan 3.5 milyon kişinin orduya katılmak üzere gönüllü olduğunu duyurdu. Ajans, hafta içinde de başkent Pyongyang’da BM’nin aldığı yeni yaptırım kararlarını protesto etmek ve hükümete destek vermek için gösteri yapıldığını aktardı. Ajansın söz konusu eyleme ilişkin verdiği fotoğraflarda sağ kollarını havaya kaldıran üniformalı kişiler görülüyor. 2015’te Kuzey Kore-Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede bir mayın patlaması sonucu patlayan krizde 1 milyon Kuzey Koreli orduya katılmak için gönüllü olmuştu. Kuzey Kore’nin tehdidi altındaki ABD’ye bağlı Guam Adası’nda ise füze saldırısı ihtimaline karşı yerel halka bilgilendirici kılavuzlar dağıtılmaya başlandı. Yerel halk, kılavuzların dağıtılmasının ardından alışveriş merkezlerine akın ederek, yiyecek ve içecek stoğu yaptı.

‘ALEV TOPUNA BAKMAYIN’

Guam Sivil Savunma ekiplerinin dağıttığı “Olması Muhtemel Füze Tehdidine Hazırlık” başlıklı kılavuzda, saldırı uyarısı yapıldığında halka derhal sığınaklara girmeleri veya binalarda saklanmaları tavsiye ediliyor. Saldırıya dışarıda yakalanmış olanlara ise alev topuna bakmaktan kaçınmaları uyarısı yapılıyor, aksi taktirde kör olabilecekleri belirtiliyor. Ülkedeki savaş öncesi hazırlıklara rağmen plajlar boşalmış değil. Tatilciler, Pasifik Okyanusu’nun batısındaki adada denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

‘ÇOK ÜNLÜ OLACAKSINIZ’

ABD Başkanı Donald Trump, Guam Valisi Eddie Baza Calvo’yu arayarak Amerikan güçlerinin onları koruyacağı garantisi verdi. Calvo, bu telefon görüşmesini Facebook hesabından yayınladı. Trump, “Yüzde bin sizinleyiz. Güvendesiniz” derken, Vali Calvo, Trump’a “Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim. Sizin yönetimin başında olmanızdan memnunum. Sizin gibi bir başkana ihtiyacımız var” diye cevap verdi. Trump ise “Harika bir iş çıkaracağız. Hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Beni 8 yıl önce seçmeliydiler ya da benim düşüncemde olan birisini” şeklinde konuştu. Trump, kriz nedeniyle Guam’a ilişkin uluslararası medyada çıkan haberlere atıf yaparak “Çok ünlü olacaksınız. Dünya’nın her yerinde insanlar Guam’dan bahsediyor. Hiç masraf yapmadan turizminiz 10 kat artacak. Sizi tebrik ederim” diye ekledi. ABD Başkanı, adanın görüntülerini televizyondan izlediğini de belirterek, “Güzel bir yere benziyor” dedi.

PEKİN’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın önceki gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre iki lider, Kuzey Kore’nin provokatif ve tansiyonu artırıcı davranışları bırakması gerektiği konusunda uzlaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Şi Cinping görüşmede itidal çağrısı yaptı.

TRUMP’TAN ÇİN’E TİCARİ SORUŞTURMA

Amerikan haber kanalı CNN’e konuşan üst düzey bir yetkili, Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’deki ticari faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma açacağını Çin Devlet Başkanı Cinping’e söylediğini anlattı. Habere göre bu, Trump’ın Çin mallarına gümrük vergisi koymasının temelini oluşturabilir. Söz konusu soruşturma, Çinli şirketlerin, ABD’deki fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin olacak.