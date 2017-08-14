Kuzey Kore'de flaş gelişme... Diplomatları çağırdı

SAATLER BOYU SÜREN TOPLANTILAR KATILDILAR

ABD ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon son birkaç gündür düşük gözükse de Kuzey Kore’den şaşırtan bir hamle geldi. Kuzey Kore, 3 kritik temsilcisini Pyongyang’a çağırdı. Kuzey Kore’nin Çin, Birleşmiş Milletler ve Rusya büyükelçileri, Ji Jae-ryong, Ja Song-nam ve Kim Hyong-jun’u çağırdığı ve saatler boyu süren toplantılara katıldıkları açıklandı.

Pyongyang hükümetinin resmi ajansı Yonhap Haber Ajansı, “Kuzey Kore, üst düzey diplomatik isimlerin Pyongyang’a dönmesiyle birlikte bir toplantı yaptı. Bu toplantı hala devam ediyor” yazarken toplantıya kaç büyükelçi ve temsilcinin katıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

"RUTİN TOPLANTI" YORUMU

Bu toplantıyla birlikte Kuzey Kore’nin gelecek hamleleri ve atacağı askeri adımları tasarladığı tahmin ediliyor. Toplantının ardından Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer testi veya füze saldırısı hakkında yeni bir gelişme yaşanacağı öne sürüldü.

Öte yandan Kuzey Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun, “Bu toplantı rutin bir toplantı dolayısıyla arkasında başka bir şey aramaya gerek yok” dedi.

"İSTİHBARAT VERİSİ YOK"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam edebileceğini ancak Kuzey Kore ile nükleer bir savaşın eşiğinde olunduğuna yönelik ellerinde bir istihbarat bilgisi bulunmadığını söyledi.



Pompeo, Fox News Sunday televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin nükleer silah çalışmalarına devam ettiğini belirten CIA Başkanı Pompeo, "(Kuzey Kore nükleer kapasiteye ulaşmaya) Yaklaşıyor. Yaklaşık 20 senedir çalışıyorlar ve yaklaşıyorlar." dedi.

Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'ye yakın zamanda saldırıp saldıramayacağı yönündeki soruya "Kuzey Kore ile nükleer bir savaş içinde olmamızı gerektiren bir noktada değiliz. Elimizde bu yönde bir istihbarat bilgisi yok." ifadelerini kullandı. Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü diplomatik çalışmalardan övgüyle bahseden Pompeo, Trump yönetiminin çalışmaları sonucunda Kuzey Kore'nin bölgede daha da yalnızlaştığına dikkat çekti.