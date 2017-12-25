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    Kuzey Kore: "Uzayda olmak bizim de hakkımız"

    DHA
    25.12.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore, uzay çalışmaları yürütmenin meşru hakkı olduğunu savunurken, ülkenin uzay çalışmaları altında balistik füze denemelerine devam edeceğinden endişe ediliyor.

    Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rondong Sinmin'de yer alan haberde, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayıda fırlatılan Kwangmyongsong-4 uydusu ile Pyongyang'ın uydu geliştirme evresine ciddi olarak girdiği duyuruldu.

    Haberde, "Gerçekleştirdiğimiz fırlatma, egemenlik ve eşitlik konusundaki temel hakları ve uzayın barış içinde incelenmesini yücelten, Birleşmiş Milletler tüzüğüne tamamen uyan meşru bir programdır" denildi.

    Cezayir ve Venezuela'nın gerçekleştirdiği uzay programlarını örnek veren gazete, uzay atılımlarındaki rekabete sadece birkaç gelişmiş ülkenin değil, tüm ülkelerin girme hakkı olduğunu savunurken, Kuzey Kore'nin dünyanın yeni eğilimi olan uzay programlarına başladığını duyurdu.

    Gazete, Kuzey Kore'nin barışçıl uzay çalışmalarının insanlığın idealleri ve hayallerine katkıda bulunmayı amaçladığını da iddia etti.

    Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejileri Enstitüsünden Kıdemli Uzman Cho Sung-ryul, "Kuzey Kore uzay çalışmaları yürütmenin hakkı olduğunu savunsa da, bu kıtalararası balistik füze denemeleri için bir paravan olma ihtimalini göz ardı edemeyiz" dedi.

     

    Etiketler: son dakika , abd , son haber
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