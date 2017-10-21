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    Kuzey Kore Trump'a karşı uluslararası destek istedi

    DHA
    21.10.2017 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore, Avustralya ve diğer ülkelere Donald Trump'a karşı destek isteyen bir mektup yazdı.

    Pyongyang’ın Endonezya’daki elçiliğinden aynı ülkedeki Avustralya temsilciliğine gönderilen mektubun bir kopyası Avustralya dışişleri bakanlığı tarafından yayınlandı.

    Kuzey Kore Halk Meclisi Dışişleri Komitesi Avustralya parlamentosuna gönderilen mektup, ABD'nin başı olarak Trump ve onun gibi olan ilkesiz, bencil ve dar görüşlü olan ülkeleri eleştiriyor.

    Belgede, Trump’ın nükleer silahlı Kuzey Kore’yi yok etme tehdidinin aslında tüm dünyayı yok etmek için bir tehdit olduğu da belirtildi.

    Mektup ülkelerin, ABD’nin tutumuna "dikkatli bir biçimde tetikte kalarak yanıt vermelerini istiyor.

     

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