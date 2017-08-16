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    Kuzey Kore krizine Rus-Çin planı “İkili dondurma”

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    16 Ağustos 2017 - 09:58Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 09:59

    Kuzey Kore nükleer silahları krizi büyük bir savaşı tetikleme yönünde ilerlerken, ABD’den sonra ikinci ve üçüncü nükleer güçler Rusya ile Çin “İkili dondurma” planıyla ortaya çıktı.

    Rusya yönetimi adına Çin meslektaşı Wang Yi ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Pekin’in dünyanın kabul edebileceği krizden çıkış planı önerdiklerini duyurdu.

    Rusya ile Çin arasında görüşmeden sonra “İkili dondurma” planı ana hatlarını yayınlayan Rusya, “K.Kore krizini kuvvet kullanarak çözüme kavuşturmak mümkün değildir. Bu yüzden Rusya ile Çin krize yeni yol haritasıyla çözüm öneriyor. “İki taraflı dondurma” adını verdiğimiz öneriye göre Kuzey Kore yönetimi şartsız koşulsuz tüm nükleer silah deneylerini ve füze fırlatmaya son veriyor.

    Kuzey Kore’nin atacağı bu adıma karşılık Güney Kore ile ABD bölgede askeri tatbikatlara son veriyor ve kademeli olarak askeri varlığını geri çekiyor. İki tarafın atacağı bu ilk adımlardan sonra Kuzey Kore krizi yeni baştan BM Güvenlik Konseyi gündemine getirilerek ele alınmaya başlanıyor”.

    Rusya ile Çin’in Kuzey Kore krizinde ABD’nin yanında yer almayacağı yeni planla kesinlik kazanması üzerine Moskova ile Pekin’in önerisine Almanya da destek verdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ayrıca görüşen Alman meslektaşı Sigmar Gabriel, “Almanya, Çin ve Rusya’nın önerdiği planı destekliyor” dedi.

     

    Etiketler: RUSYA , Rus , Çin
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