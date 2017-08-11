Kuzey Kore koordinat verip tehdidi sürdürdü: 17 dakika 45 saniye sonra...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore yönetimi arasında giderek yükselen ve karşılıklı tehditlere varan atışmada Kuzey Kore, Amerikan güçlerine karşı hazırda tuttukları saldırı planının detaylarını vererek gerilimi sürdürdü.

İŞTE AYRINTILI PLAN

Trump’ın Pyonyang yönetimine karşı “ateş ve gazapla karşılaşırlar” ifadesini kullanmasının ardından önceki gün Pasifik’teki Amerikan adası Guam’ı füzeyle vurabilecekleri mesajı veren Kuzey Kore yönetimi, dün de bu planın ayrıntılarını paylaştı.

Kuzey Kore ordusundan General Kim Rak-Gyom, resmi haber ajansından duyurulan açıklamasında Guam’a yönelik füze saldırısı planının bu ayın ortasında tamamlanacağını ifade etti. General Kim Rak-Gyom’un açıkladığı plana göre Hwasong-12 modeli 4 adet füze aynı anda ateşlenecek ve Japonya üzerinden Guam’a doğru yönlenecek. Füzeler 3 bin 356.7 kilometreyi 17 dakika 45 saniyede uçtuktan sonra Guam’ın 30 ila 40 kilometre açığına düşecek.

KARAR KİM’E KALDI

General Kim, plan tamamlanınca Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a sunulacağını da belirtti. Kuzey Koreli general, ABD Başkanı Trump’a yönelik de ağır ifadeler kullandı. General Kim Rak Gyom, Trump’ın açıklamalarının “saçmalıkla yüklü” olduğunu söylerken, “Mantıktan yoksun böylesi bir adamla diyalog mümkün değil. Ona ancak mutlak güç tesir eder” ifadelerini kullandı.

JAPONYA RAHATSIZ

Kuzey Kore’nin planında füzeleri Japonya üzerinden yollayacağının yer alması Tokyo’yu da rahatsız etti. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, parlamentonun alt kanadındaki konuşmasında Kuzey Kore’nin atmayı planladığı füzelerin Japonya’ya tehdit olursa vurulacağını söyledi.

Japan Bakan Onodera, bu durumda Japonya’nın kollektif meşru müdafa hakkını kullanabileceğini ve denizden havaya Aegis destroyer füze savunma sistemini aktif hale getirebileceğini söyledi. Uzmanlar ise Japonya’nın bunu yapabilecek kapasitesi olmadığını ifade ediyor.

GÜNEY KORE’DE DE ALARM

Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore ise eğer Pyongyang, Guam’daki Amerikan üslerini vurmaya kalkarsa ‘katı ve güçlü’ bir cevap alacağını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Sözcüsü Roh Jae-cheon, Amerikan ve Güney Kore ordularının Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonunu ‘anında cezalandırmaya hazır olduğunu’ ifade etti.

Guam’da iki Amerikan üssü var. Bunlardan biri adanın kuzeyindeki Andersen Hava Üssü. Diğeri de güneydeki donanma üssü. Guam’daki toplam Amerikan askeri personel sayısı 7 bin. Guam’ın yerel nüfusu ise 160 bin civarında.

TRUMP GERİ ADIM ATMADI

ABD Başkanı Donald Trump, “ateş ve gazap” sözlerinin arkasında durarak, “Belki o açıklama çok sert değildi” dedi. Pyongyang’ın tehdidine ilişkin dün News Jersey’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, uyarılarının tonunu yumuşatmadı. Guam’a yönelik herhangi bir eyleme karşı misilleme yapacaklarını söyleyen Trump, “Kuzey Kore kendine çeki düzen verse iyi olur; aksi takdirde kendilerini çok az ülkenin içinde bulunduğu denli bir belada bulacaklar” şeklinde konuştu.

ÇOK ÇOK ENDİŞELENSİNLER!

Trump Amerikan halkına rahat olmaları mesajı verirken, şunları söyledi: “Size şunu söyleyeyim: Eğer Kuzey Kore sevdiğimize, temsil ettiklerimize, müttefiklerimize ya da bize yönelik bir saldırıyı aklından geçirirse kendinden çok çok endişe etsin. Çok endişe etsinler çünkü imkansız olduğunu düşündükleri şeyler başlarına gelecek.”

İRAN ŞARTLARA UYMUYOR: Başkan Trump gündemdeki diğer konulara ilişkin de kritik değerlendirmeler yaptı. İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Trump, en büyük sorunlarından biri olan Rusya soruşturmasının başındaki isim olan Özel Savcı Robert Mueller’i görevden almayı hiç düşünmediğini ifade etti.

PUTİN’E ‘TEŞEKKÜR’ ETTİ: Trump, Moskova yönetiminin Rusya’daki ABD temsilciliklerinde görev yapan diplomatların sayısını azaltma kararına ise ilginç bir yorum getirdi: “Ona (Rusya lideri Putin) teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ücretleri azaltmaya çalışıyorduk ve çok sayıda insanın ayrılmasını sağladığı için ona müteşekkirim.”

SAVUNMA BÜTÇESİ ARTACAK: ABD’nin savunma bütçesini milyarlarca dolar artırmayı planladığını ifade eden ABD lideri, “Dünyayı nükleer silahlardan arındırmak isterim. Fakat bu gerçekleşene kadar, ABD dünya üzerindeki en güçlü nükleer devlet olacak” şeklinde konuştu.