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    Kuzey Kore: Guam provasıydı

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 01:10 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 01:10

    Japonya’nın üzerinden geçen bir balistik füze testi yapan Kuzey Kore, bunun ABD’nin Pasifik’teki toprağı Guam Adası’na yönelik operasyonun ilk adımı olduğunu açıkladı.

    ÖNCEKİ gün Japonya’nın üzerinden Pasifik’e balistik füze atarak güç gösterisi yapan Kuzey Kore, bunun ABD’nin Pasifik’teki toprağı Guam’a yönelik operasyonun ilk adımı olduğunu kaydetti. Kuzey Kore basınında ülke lideri Kim Jong-un’un, “Kuzey Kore ordusunun Pasifik’teki operasyonunun ilk adımı ve Guam’a yönelik planlarımıza anlamlı bir girişti” ifadeleri yer aldı.

     

    KAHKAHALARLA MEYDAN OKUDU

    Kuzey Kore haber ajansı KCNA, Kuzey Kore’den fırlatıldıktan sonra 500 km yükseklikte 2700 km kat edip Japonya üzerinden geçtikten sonra Pasifik Okyanusu’na düşen füzenin Hwasong-12 füzesi olduğunu doğrulayarak füze denemesinin ABD ve Güney Kore’nin Kore yarımadasında ortak tatbikat yapmasına yanıt niteliğinde olduğunu duyurdu. Füze testine dair de yaklaşık 20 fotoğraf yayınlandı. Fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kurmaylarıyla komuta masasında görülürken geniş gülümsemesiyle dünyaya meydan okuyor.

    Kuzey Kore: Guam provasıydı

    Fotoğraflardan birinde ise Kim’in önünde Kuzeybatı Pasifik’i gösteren bir haritanın yer aldığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, haritada füze için 3200 km’lik bir rota öngörüldüğünü, ancak füzenin 500 km önce düşmüş olabileceğini kaydetti. Önceki günkü füze denemesini değerlendiren uzmanlar, şimdiye kadarki en ciddi tehdidin söz konusu olduğunu kaydetmişti.

    ABD FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ TEST ETTİ 

    KUZEY Kore’nin füze denemesinin ardından ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve ABD Deniz Kuvvetleri, Hawaii kıyılarında “füze savunma testinin” başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Önceden planlanmış olan füze savunma testi ABD Donanması’na bağlı John Paul Jones destroyeri tarafından gerçekleştirildi. Standart güdümlü füzeleri kullanarak yapılan testte, orta menzilli balistik bir füze hedef alınarak vuruldu. ABD Başkanı Trump ise dün attığı Tweet’te Kuzey Kore ile uzlaşma girişimlerini ima ederek “ABD, Kuzey Kore ile konuşuyor, 25 yıldır haraç parası ödüyor. Konuşmak çözüm değil” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , kuzey kore , deneme
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