‘Kuzey Kore füzesi ABD’yi vurabilir’

ABD, Güney Kore ve Japonya’dan toplanan verilere göre Kuzey Kore, Çin sınırı yakınlarındaki Mupyong-ni’den atış yaptı. Balistik füze 45 dakika boyunca seyir etti, 3.700 km yüksekliğe çıkarak, bin km yol katettikten sonra Japonya’nın Hokkaido adasının yakınlarında denize düştü. Roketin daha yatay, standart bir rampadan fırlatılması halinde bunun ABD’nin Los Angeles, Denver, Chicago kentlerini vurma kapasitesine ulaşabileceği hesaplandı.

Pyongyang’ın Kore Merkez Haber Ajansı, büyük bir nükleer başlığı taşıma kapasitesine sahip olan füzenin, Washington için ‘büyük bir uyarı’ olduğunu duyurdu. K Kore lideri Kim Jong-un, tüm Amerikan anakarasının Kuzey Kore’nin menzilinde olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise K. Kore’nin giderek artan tehdidinden Pekin ve Moskova’nın sorumlu olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini kınadı. Açıklamada, Kuzey Kore’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya ve bölgede tansiyonun daha fazla tırmanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıldığı da vurgulandı.