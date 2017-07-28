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    ABD ile Kuzey Kore’nin füze düellosu

    TOKYO (AA)
    28 Temmuz 2017 - 20:09Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 00:56

    Kuzey Kore, son 1 ay içindeki ikinci kıtalararası balistik füze denemesini dün gerçekleştirdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe “Kuzey Kore’nin yine bir füze fırlattığı ve füzenin muhtemelen (Japonya’nın) ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğü haberini aldım” dedi.

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yerel saatle 23.41’de (TSİ 17.41) Chagang bölgesinden Japon Denizi istikametinde fırlatılan füzenin balistik olduğu tahmin ediliyor” denildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise füzenin bu kez 3 bin kilometre yüksekliğe ulaştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Japonya’da ve Güney Kore’de, olayla ilgili olarak ulusal güvenlik konseyleri acil toplandı.

    JAPONYA: SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

    Japonya Bakanlar Kabinesi Genel Sekreteri Yosihide Suga, Japon Denizi üzerinde 45 dakika uçan füzenin, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinde düştüğünü belirterek, “Bu deneme, BM Güvenlik Konseyi kararının açıkça ihlali. Devam eden provokasyonlar kabul edilemez. Kuzey Kore’ye kararlı protestomuzu bildiriyor, en sert biçimde kınıyoruz” dedi.

    ABD VE G.KORE’DEN JET KARŞILIK

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Füze, Japon Denizi’ne düşmeden önce bin kilometre uçtu. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, füzenin Kuzey Amerika için tehdit oluşturmadığını tespit etti” dedi. ABD’nin tehditlere karşı Güney Kore ve Japonya’nın yanında olduğunu belirten Davis, ABD’nin Kuzey Kore’den gelecek füze tehdidine karşı kendini korumaya hazır olduğunu vurguladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris, K.Kore’ye karşı askeri seçenekleri konuşmak üzere G.Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee Sun Jin ile telefonda görüştü. G.Kore Yonhap haber ajansı ise görüşmeden kısa bir süre sonra, ABD ile G.Kore’nin K.Kore’ye karşılık olarak balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

     

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    Etiketler: Şinzo Abe , Japonya , Kuzey Kore
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