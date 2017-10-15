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    Kuzey Kore: Barışçıl yaşama engel olan düşmanları yok ederiz

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore Parlamentosu Başkanı Birinci Yardımcısı An Dong Chung, Kuzey Kore'nin barışçıl yaşama doğru giden yolda engel olacak tüm düşmanları yok etmeye hazır olduğunu belirtti.

    Saint Petersburg kentinde Parlamentolararası Birliğin (PAB) 137. Genel Kurulu'na katılmak için Rusya'ya gelen Kuzey Kore'nin heyetine başkanlık eden Chung, gazetecilerden birinin ‘Kuzey Kore ABD ile doğrudan görüşmelere hazır mı' sorusuna, "Ülkemiz, bizim için barış dolu bir gelecek istiyor. Bu nedenle, barışı elde etmek için, bu gelecek konusunda bize engel olmak isteyen düşmanlarımızı yok etmeye hazırız" yanıtını verdi.

    ​Basın mensuplarının politikaya yönelik diğer sorularını yanıtsız bırakan Kuzey Koreli politikacı, Saint Petersburg'u görmek ve hatıra fotoğrafı çekmek için burada olduğunu söyledi.

    Etiketler: savaş , haber
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