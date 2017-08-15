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    Kuzey Kore: Aptal 'yankee'leri' bekleyelim

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 10:07Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:34

    BBC News'un haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ABD'nin Büyük Okyanus'taki toprağı Guam'a yönelik saldırı planını uygulamaya koymadan önce ABD'nin atacağı adımı bekleyecek. Habere göre, Kuzey Kore, 'aptal Yankee'lerin' atacağı adımı bekleyeceği açıklamasında bulundu.

    Kim Jong-un’un bugün yayınlanan fotoğraflarında, ülkenin çılgın liderinin üst düzey askerler tarafından saldırı planı üzerinde konuştuğu görülüyor.

    Guam açıklarındaki denize fırlatılması planlanan kıtalararası balistik füze saldırısının detaylarını harita üzerinde konuşan ve inceleyen Kim Jong-un’un bir batonla haritadaki yerleri gösterdiği gözlerden kaçmıyor.

    KARARI ERTELEDİ 

    Kuzey Kore devlet haber ajansı KNCA’nın haberine göre Kim Jong Un, harekete geçmeden önce ABD’nin yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldı. Ajans’ın haberinde, Kim Jong Un’un, ordunun komuta yapısını incelediği ve Guam yakınlarına füze fırlatma planlarını gözden geçirdiği belirtildi.

    Kuzey Kore Ordu Sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıklamıştı.

    General Kim Rak Gyom, açıklamasında, "Kore Halk Ordusu tarafından ateşlenecek Hwasong-12 roketleri, Japonyanın Shimane, Hiroşima ve Koichi Japonya’nın bulunduğu bölgelerin üstünden geçerek Guam’dan 30 ila 40 km uzaklıktaki suları vuracak" demişti.

    'TEREDDÜT ETMEYİZ'

    KNCA haberinde Kim Jong Un’un, "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemlerinde ısrar eder ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" sözlerine yer verildi.

     

     

     

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    Etiketler: Kuzey Kore , KORE , ABD
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