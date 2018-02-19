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    Kuzey ışıklarının nasıl oluşuyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Tokyo Üniversitesi'nde bulunan jeofizikçiler kuzey ışıklarına neden olan mekanizmaları gözlemledi ve teorilerin doğru olduğunu kanıtladı.

    Kabul edilen genel teoriye göre kuzey ışıkları, Chrous dalgaları adı verilen bir tür plazma dalgası ile başlıyor. Manyetik yeniden yapılandırma, elektronların üst atmosfere yağmasına neden olabiliyor. Güneş'ten Dünya'ya doğru oluşan bu yayılma kutuplarda yoğunlaşıyor. Elektronlar üst atmosfere yağarken renkli ışıkları oluşturuyorlar.

    Kuzey ışıklarının nasıl oluşuyor

    Bu oluşan yapıya da "aurora ovali" deniliyor. Ancak bu gelen dalgaların auroraları üretmek için yeterli enerjiye sahip olup olmadığı bilinmiyordu. Bu olguyu gözlemlemek ve teoriyi teyit etmek için araştırmacılar sensör geliştirdi. Japonya Uzay Keşif Ajansı tarafından başlatılan Geospace (ERG) enerjilendirme ve Radyasyon Araştırması'na monte edilen sensör ile gözlem yapıldı. Yapılan bu gözlemler sonucunda araştırmacılar, titreşen elektron akışının aurora üretmek için yeterli olduğunu tespit ettiler.

    Etiketler: Kuzey ışıkları , Nasıl oluştu , Teyit edildi
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