Kuzey İrlandalı mahkumlar Afrikalı görme engelli çocuklar için kitap hazırlıyor

Gönderilen kitaplar arasında Peter Pan, Orman Çocuğu ve Bambi gibi çocuk klasikleri yer alıyor. Bu kitapların yapımında çoğunlukla müebbet hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar çalışıyor. Maghaberry Cezaevi'ndeki bu Braille basım atölyesi, Kuzey İrlanda'daki tek Brail üretim merkezi.

Bu atölyede basılan kitaplar; Malavi, Tanzanya ve Kenya'daki okullara kilise vakıfları aracılıyla görme engelli çocukların okuması için bağışlandı.

Braille Alfabesi nedir?

Bu dokunsal alfabe, 1821 yılında 3 yaşında kör olan Fransız Louis Braille tarafından keşfedilmişti. Her karakter 3 tanesi sağda, 3 tanesi solda olmak üzere toplam altı noktadan oluşuyor. Harfleri ve noktalama işaretlerini temsil eden bu karakterleri, kör kişi parmaklarının ucuyla dokunarak okuyor.

Maghaberry cezaevi müdürü Ronnie Armour, "Bu yapılan çalışma mahkumların rehabilitasyonu için güzel bir örnek oldu" diyor: "Bu ülkeler dünyanın en yoksul ülkeleri arasında ve yoksulluk her gün hayatın bir parçası. Kitapları üreten mahkumların çabalarını bu kitapları okuyan çocuklar ve öğretmenlerinin taktir edeceğinden eminim."

Maghaberry'nin Braille eğitmeni Mark Mooney ise Braille alfabesiyle kitap üretme işi çok karmaşık olmasına rağmen mahkumların özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Mooney , "Bu çalışma, mahkumların topluma bir şeyler katabilmeleri için bir fırsat" dedi.