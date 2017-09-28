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    Kuzey Irak'tan yeni Türkiye hamlesi!

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 14:07

    Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandum sebebiyle gerilen ilişkilerin ardından yeni bir açıklama geldi. Barzani'nin lideri olduğu KDP dış ilişkiler sorumlusu Siwaily, Türkiye'ye temaslarda bulunmak üzere bir heyet göndermek istediklerini açıkladı.

    Türkiye'nin Kuzey rak'taki referanduma karşı açıklamalarının ardından Barzani yönetiminden yeni bir hamle geldi. Barzani'nin lideri olduğu KDP dış ilişkiler sorumlusu Siwaily, Türkiye'ye temaslarda bulunmak üzere bir heyet göndermek istediklerini açıkladı.

    KDP'nin Erbil yakınlarındaki Dış İlişkiler Başkanlığı'nda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Siwaily, Türkiye'den anlayış beklediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgiliyse büyük umut ve beklentileri olduğunu belirtti. Siwaily, Kerkük'le ilgili olarak ise özel statü ve özerklik gibi çözümlerin tartışılabileceğini kaydetti.

    "ANKARA-ERBİL İLİŞKİLERİ ESKİ HALİNE DÖNSÜN"

    Siwaily, referandum sonrası Ankara-Erbil ilişkilerinin önceki haline dönmesini umduklarını söyleyerek "Türkiye'yle hem ekonomik hem de siyasi açıdan ortak çıkarlarımız mevcut. İşbirliği tarihimiz bize, bu işbirliğinden çok şey elde ettiğimizi gösterdi." dedi.

    Etiketler: Kuzey ırak , Türkiye , Referandum
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