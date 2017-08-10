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Kuzey Irak’taki referandum enerjide sıkıntı yaratır

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 22:18Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:18

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık için referandum konusunda adım atmasını eleştirdi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi haziran ayında aldığı kararla, 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapılacağını açıklamış, Türkiye bu kararı ‘sorumsuzca’ bulduğunu duyurmuştu. Albayrak HaberTürk TV’de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili soru üzerine, “Kürt yönetiminin referandumla ilgili attığı adımlar enerji açısından işbirliğimizi sıkıntıya sokacak. Bunun Kuzey Irak’a faturaları olacak. Referandum konusunda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin geri adım atması bölge açısından da en doğru ve akılcı adım
olur” dedi.

ARAMA FAALİYETLERİ

Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz sondaj faaliyetleri konusunda ise Albayrak  “Akdeniz birinin gölü değil. Uluslararası hukuka dayalı Türkiye’nin hakkı olan bir yer. Burada ciddi kefişler oluyorsa biz de daha aktif olacağız. Kendi mühendislerimizle yeni dönemde biz orada olacağız. Bu başka ülkelerle işbirliği şeklinde de söz konusu olabilir” değerlendirmesi yaptı. Geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs Rum yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen bir gemi Doğu Akdeniz’e açılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Gökçeada isimli fırkateyn de bu gemiyi izleme görevi ile bölgeye sevk edilmişti. Albayrak, “Yılın son çeyreğinde sondaj gemimizi devreye alacağız. 2018’de ilk sondajımızı yapacağız. Akdeniz’de petrol ve gazda daha agresif olmak zorundayız. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizde hem karada hem de denizde daha aktif olacağız” diye konuştu.

MADE İN TURKEY PANEL

Yenilenebilir enerji konusunda da Albayrak, “2018’in sonunda Türkiye’de üretilmiş ilk güneş panellerini devreye alacağız. Türk malı rüzgâr ve güneş panellerini yakında bölgeye ihraç edeceğiz” ifadesini kullandı. Albayrak kaya gazı konusunda uluslararası firmalarla daha etkin arama sürecini başlattıkları da vurgulayarak, “Bu uzun vadeli bir plan. 3-5 yılda sonuç alınabilecek bir süreç” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş sürecine ilişkin de Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki yıl ikinci nükleer santralle ilgili çok kritik bir dönemden geçeceğiz. 2023-2030 arası üç nükleer santralin devreye alındığı dönem alacak. Üçüncü nükleer santral için adımları bir noktaya getirdik.”

Etiketler: Berat Albayrak , Kuzey Irak , gazetehaberleri
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